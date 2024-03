AS – Allarme dalla Spagna: più di mille tifosi azzurri senza biglietto

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato la grande ansia che sta invadendo la città spagnola nelle ultime ore. In occasione della sfida di Champions League, tra Barcellona e Napoli, sono previsti più di mille tifosi senza biglietto:

“I dati non sono rassicuranti. I 2.600 biglietti per il Napoli sono stati venduti in pochissimo tempo. Pertanto, 2.600 tifosi del Napoli sono assicurati. Ma dall’ambiente Napoli assicurano che quattromila tifosi partenopei arriveranno a Barcellona senza un biglietto alla ricerca di un modo per accedere allo stadio anche se non si trova nell’area riservata ai tifosi ospiti”.

