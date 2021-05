Allegri in cima alla lista di ADL, ma le difficoltà per il suo arrivo sono tante

Allegri sempre nei pensieri di ADL

Francesco Modugno è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato le voci che danno Massimiliano Allegri come possibile prossimo allenatore del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Nel casting di De Laurentiis Allegri è in cima ai suoi pensieri, ma è chiaro che ci sono delle difficoltà, delle possibilità alternative come il Real Madrid che Allegri sta aspettando da tempo e valutando. Inoltre ha un ingaggio top e ambizioni top. Il Napoli è una realtà importante, ma non so se è considerata da Allegri come un club che può vincere la Champions League. Allegri può ambire ad un ventaglio di club top in tutta Europa. Tra De Laurentiis e Allegri c’è un ottimo rapporto, i due si sentono spesso. Allegri è un pensiero che accompagna De Laurentiis da tempo, ma se c’è il Real Madrid il Napoli non può farci nulla.”

