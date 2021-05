Napoli, confermati i contatti con Allegri. Il tecnico non direbbe no

Napoli, arrivano conferme su Allegri

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta l’esperto di calciomercato Ciro Venerato che ha parlato del possibile arrivo di Allegri sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Il tecnico toscano piace al presidente Aurelio De Laurentiis e posso dire che i due sono amici, si sentono spesso anche al telefono. Allegri ha consigliato Gennaro Gattuso al patron del sodalizio campano. Un si sono almeno sentiti, non so se si sono visti, ma non lo posso escludere. Ci sono degli ostacoli all’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. Il primo è il Real Madrid, club sulle tracce del mister toscano. Il secondo ostacolo potrebbe essere dall’interesse di altre squadre per l’allenatore toscano. L’Inter potrebbe pensare al toscano qualora Antonio Conte decidesse di interrompere il suo rapporto con i nerazzurri. Discorso simile per Psg e Juventus se cambiassero i loro rispettivi allenatori. Allegri ha confidato a un amico: ‘Il Napoli è forte: penso che con l’Atalanta possa lottare per lo Scudetto’.”

