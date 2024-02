Allenamento Napoli, il report della seduta del 1° febbraio

Anche questa mattina il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento in vista del match casalingo contro l’Hellas Verona.

In attesa di domenica 4 febbraio, giorno della gara contro l’Hellas Verona, il Napoli continua con le sedute di allenamento. Anche questa mattina la squadra si è ritrovata presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

La SSC Napoli ha fatto sapere quanto effettuato in campo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente partitina a campo grande. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan e Anguissa hanno fatto intera seduta in gruppo.”

