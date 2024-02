Napoli-Verona, le probabili scelte di Baroni

Il Corriere di Verona ha evidenziato qualche probabile scelta di Marco Baroni per la sfida tra Napoli ed Hellas Verona.

Mancano tre giorni alla sfida tra Napoli ed Hellas Verona. Il Corriere di Verona ha riportato le ultime in casa gialloblù, soffermandosi in particolare su qualche scelta che potrebbe prendere il tecnico Marco Baroni.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Allenamento ieri mattina per il Verona, che ha proseguito la preparazione della partita contro il Napoli, in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona. Di fronte, l’Hellas troverà tre ex: Rrahmani (titolare), Simeone e Ngonge (che dovrebbero partire dalla panchina). Nel Verona, le scelte di Marco Baroni restano da valutare sulla base di quanto dirà il finale di mercato, in entrata e in uscita. Probabile la conferma di Tijjani Noslin al centro dell’attacco. Un’ipotesi da considerare è l’impiego dal primo minuto di Elayis Tavsan, schierato a gara in corso con il Frosinone.”

