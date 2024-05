Allenamento Napoli: le ultime a pochi giorni dal match contro il Lecce

La SSC Napoli ha reso noto il report dell’allenamento mattutino a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce.

Come quasi ogni giorno questa mattina il Napoli è sceso in campo per la seduta di allenamento mattutina. L’obiettivo è preparare al meglio la sfida contro il Lecce, ultima di campionato.

Di seguito il report della Società azzurra:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Mario Rui, Rrahmani e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

