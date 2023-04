Corriere dello Sport – Edo De Laurentiis preso di mira in tribuna: ha rischiato violenza fisica.

Lo Scudetto del Napoli è sempre più vicino grazie al trionfo contro il Lecce. La squadra di Spalletti ha reagito allo schiaffo contro il Milan ed ha portato a casa tre punti preziosi. Tuttavia, non è sfuggito un dettaglio, siccome anche sugli spalti la situazione è stata tutt’altro che tranquilla: “Ci sono stati, ad un certo punto, momenti di agitazione e tensione, con Edo De Laurentiis preso di mira in tribuna: il vice-presidente del Napoli ha rischiato di ricevere qualche schiaffo dal pubblico di casa che ha provato invano ad avvicinarlo”. Inoltre, non sono mancati cori, sia dal settore ospiti che dal pubblico di casa, contro Aurelio De Laurentiis, proprietario anche del Bari.

Fonte foto: Corriere dello Sport screenshot

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce-Napoli, Spalletti: “Simeone da valutare, vittoria importante che ci da tranquillità”

Lecce-Napoli, le pagelle… O quasi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Via Crucis senza il Papa, 20mila fedeli al Colosseo