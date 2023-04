Tuttosport – Da Torino, vittoria del Napoli con un autogol del Lecce: nuvole grigie sugli azzurri.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla vittoria del Napoli a Lecce. Tuttavia non sfugge che è arrivata, oltre che con il gol di Di Lorenzo, anche grazie all’autorete di Gallo. Spalletti però torna a sorridere: “Osimhen ancora ai box, Raspadori non al top e Simeone che esce per un infortunio: ecco le nuvole grigie sulla squadra partenopea che non avrà un centravanti in forma per la sfida di mercoledì in Champions con il Milan”.

