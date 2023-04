Pioli: “Abbiamo meritato, Napoli non è stato cattivo con noi. Osimhen? Non fa differenza”

Stefano Pioli, dopo lo 0-0 contro l’Empoli si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni. L’allenatore rossonero, inoltre ha espresso anche la sua opinione riguardo al rientro di Osimhen in Champions.

Napoli-Milan sarà come il campionato?

“Sarà una partita completamente diversa. Abbiamo meritato di vincere, dimostrando che ne avevamo più bisogno di loro. Hanno affrontato non con la nostra stessa determinazione e cattiveria la gara, ma mercoledì non succederà perché li abbiamo battuti e soprattutto perché sono i quarti di Champions. Le motivazioni saranno al massimo, domenica abbiamo fatto tante cose positive, ma anche tante dove potevamo far meglio. Vedremo cosa proporre”.

La presenza di Osimhen cambierà qualcosa?

“No, l’avevamo preparata pensando che giocasse quindi non conta, ma è chiaro che ha caratteristiche particolari soprattutto sulla profondità. Teniamo conto dei nostri avversari, ma vogliamo essere equilibrati, propositivi e compatti. Loro sono una grande squadra, hanno qualità e sanno colpire in qualsiasi momento, dovremo essere precisi in tante situazioni”.

