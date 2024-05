UFFICIALE – Il Barcellona esonera Xavi Hernandez: il comunicato

Il Barcellona ha da poco comunicato attraverso il propri canali l’esonero del tecnico Xavi Hernandez.

È di poco fa la notizia dell’esonero di Xavi Hernandez da parte del Barcellona. Il tecnico siederà sulla panchina del club catalano per l’ultima volta in occasione della sfida contro il Siviglia.

Di seguito le parole della Società:

“Il presidente del FC Barcelona, ​​​​Joan Laporta ha annunciato questo pomeriggio a Xavi Hernandez che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. L’incontro si è svolto presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper ed erano presenti il ​​vicepresidente sportivo Rafa Yuste, il direttore sportivo Anderson Luís de Souza, Deco, nonché gli assistenti di Xavi, Òscar Hernández e Sergio Alegre. L’FC Barcellona desidera ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, che si aggiunge a una carriera senza precedenti come giocatore e capitano della squadra, e gli augura tutta la fortuna del mondo. Xavi Hernández dirigerà la sua ultima partita da allenatore della prima squadra questa domenica a Siviglia. Nei prossimi giorni il Barcellona informerà sulla nuova struttura della prima squadra.”

