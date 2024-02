Allenamento Napoli, le ultime in vista del Milan

La SSC Napoli ha riportato la seduta odierna di allenamento in vista della sfida di campionato contro il Milan.

Manca un solo alla sfida di campionato tra Milan e Napoli in programma allo Stadio Giuseppe Meazza. Anche nel corso di questa mattina il club azzurro è sceso in campo per la quotidiana seduta di allenamento. Come di consueto la SSC Napoli ha riportato quanto avvenuto in campo.

Di seguito ecco quanto si legge sul sito ufficiale della Società partenopea:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro per la 24esima giornata. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la seduta con riscaldamento ed esercizi di rapidità. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico.”

