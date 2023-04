Allenamento Napoli, terapie per Simeone dopo l’infortunio

La SSC Napoli ha reso noto la seduta mattutina di allenamento del club, soffermandosi sulla situazione di Giovanni Simeone.

Il giorno dopo la sfida contro il Lecce i giocatori del Napoli hanno ripreso ad allenarsi, ma l’attaccante Giovanni Simeone ha svolto una seduta di terapie. Il motivo ha a che fare con una distorsione muscolare avvenuta proprio durante l sfida di ieri, che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo.

Di seguito il report della SSC Napoli sugli avvenimenti odierni di Castel Volturno:

“Dopo il successo a Lecce, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno svolto partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. La squadra osserverà riposo nella giornata di domani.”

📌 La squadra è tornata in campohttps://t.co/R2vpl8E3AP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 8, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce-Napoli, Spalletti: “Simeone da valutare, vittoria importante che ci da tranquillità”

Lecce-Napoli, le pagelle… O quasi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Via Crucis senza il Papa, 20mila fedeli al Colosseo