Allenatore Napoli, Pioli e Gasperini nei pensieri di De Laurentiis

L’edizione odierna di Sportmediaset ha fatto il punto della situazione sull’eventuale prossimo allenatore del Napoli.

Tra le ipotesi relative al prossimo allenatore del Napoli ci sarebbero anche Gian Piero Gasperini e Stefano Inzaghi.

Ne parla Sportmediaset:

“Pioli e il Milan andranno avanti solo se i rossoneri proseguiranno fino in fondo la loro avventura in Europa League, perlomeno raggiungendo la finale, e magari facendo bella figura nel derby che potrebbe dare lo scudetto all’Inter, mantenendo, poi, la seconda posizione in classifica. Un situazione costantemente sul filo del rasoio. Partendo da questi presupposti potrebbe anche darsi che sia lo stesso tecnico a decidere di cedere alle lusinghe di De Laurentiis e ripartire da Napoli. Soprattutto se si pensa che la squadra, anche se perderà Osimhen, resta sempre di ottimo livello. L’altro nome di esperienza, che piace molto, è quello di Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è un vecchio pallino del presidente ed è già stato cercato nel 2011, quando sembrava che Mazzarri fosse destinato ad andarsene. Per Gasp sarebbe stata l’occasione per rilanciarsi in una grande squadra dopo il periodo brevissimo alla guida dell’Inter. Ormai il calcio è talmente fluido da non porre veti tattici agli allenatori con idee diverse da quelle che hanno caratterizzato il passato. De Laurentiis può tranquillamente derogare dal 4-3-3, fino a ieri l’unico punto di riferimento per scegliere un allenatore. Gasperini a Bergamo è più di un allenatore ma è anche vero che è lì dal 2016 e potrebbe anche avere voglia di cimentarsi in una piazza differente e diversamente stimolante.”

