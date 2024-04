Futuro Gasperini, l’allenatore risponde alle voci attuali

Gian Piero Gasperini ha brevemente commentato le voci attuali sul proprio futuro nel corso di una conferenza stampa.

Tra gli allenatori accostati al Napoli c’è anche l’attuale tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Proprio quest’ultimo è intervenuto nel corso della conferenza stampa in occasione della sfida contro il Liverpool ed ha parlato proprio di questa voci che circolano sul futuro.

Di seguito le sue parole:

“Questo è il periodo dell’anno in cui ci sono gli accostamenti, si tratta sempre di grandi squadre e l’interesse è sempre qualcosa di piacevole. Questo però è anche un momento di massima concentrazione ed attenzione: pensiamo al Liverpool ed alla Fiorentina con la Coppa Italia. Sono momenti straordinari che capitano raramente in questo periodo della stagione. Siamo molto felici di come siamo arrivati al finale di questa stagione, adesso siamo concentrati su tali impegni.”

