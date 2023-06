Allenatore Napoli, tutti i nomi a cui pensa De Laurentiis

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul nuovo allenatore che potrebbe sedere sulla panchina del Napoli.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato tutti i nomi che Aurelio De Laurentiis starebbe considerando nella scelta del prossimo allenatore del Napoli.

“Innanzitutto ci sono una serie di allenatori esclusi a causa del modulo: Conte, Gasperini e Palladino, a meno di un cambio radicale nella loro filosofia di gioco, non sostituiranno Spalletti a Napoli. L’allenatore più gettonato è Luis Enrique, il più integralista tra gli allenatori accostati finora al Napoli: il suo 4-3-3 è immutabile e tutto orientato al possesso, ma accetta anche qualche spruzzata di verticalità quando ci sono gli uomini giusti per cambiare registro – Neymar e Suárez ai tempi del Barça, tra qualche settimana potrebbero essere Osimhen e Kvaratskhelia. Nel campionato italiano invece si guarda a Vincenzo Italiano e Thiago Motta. In questa stagione entrambi hanno interpretato il 4-3-3 in modo elastico e creativo, spesso Fiorentina e Bologna si sono disposte in maniera diversa, con due mediani o un trequartista, oppure con tre difensori in costruzione. Ciò che non cambia mai, e che farebbe al caso del Napoli, è il modo di muovere la palla: il loro possesso non è solo arretrato e orizzontale, anzi spesso la sfera viaggia in verticale, in modo ambizioso ma mai improvvisato. C’è poi il nome di Roberto De Zerbi, altro tecnico che ama la difesa a quattro e pratica un gioco sofisticato, del tutto sovrapponibile alla rosa del Napoli – ma strapparlo alla Premier League sembra una missione impossibile. Infine, i cosiddetti outsider. All’estero c’è Sergio Conceicao, che alterna il 4-3-3 al 4-4-2 e predica da sempre un calcio elettrico, molto diretto in attacco e di grande compattezza in difesa; in Italia qualcuno fa il nome di Dionisi e Zanetti, due tecnici che non rinunciano mai alla linea a quattro e che hanno dimostrato di saper proporre un calcio gradevole ed efficace, anche se forse sono ancora un po’ immaturi per il Napoli.”

