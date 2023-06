Napoli, tre club hanno contattato l’agente di Osimhen

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tre club avrebbero telefonato l’agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il campionato non è ancora giunto al termine, ma attaccante del Napoli Victor Osimhen avrebbe già suscitato l’interesse di qualche grande club. La Gazzetta dello Sport ha riportato qualche dettaglio in più sulla questione svelando che l’agente del giocatore avrebbe già ricevuto la chiamata da parte di tre club. Dal canto suo, il Presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a lasciar partire Victor Osimhen solo in caso di un’offerta monstre. La cifra richiesta sarebbe intorno ai 150 milioni.

Ecco quanto riportato in merito sull’edizione odierna del quotidiano:

“Victor Osimhen piace a tanti club. L’agente del centravanti ha ricevuto chiamate dal Bayern Monaco, dal Newcastle e dal Manchester United. Occhio anche al Psg, soprattutto se, oltre a Messi, se ne andrà pure Neymar. Difficile dire chi sia la favorita di quest’asta, ma di certo la cifra che ADL chiederà per sedersi al tavolo delle trattative è intorno ai 150 milioni.”

Fonte foto: Flickr.com

