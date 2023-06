Calciomercato: Napoli su Beto ma la clausola è troppo alta

Il Napoli sarebbe interessato da tempo all’attaccante dell’Udinese Norberto Beto, ma ci sarebbe l’ostacolo legato alla clausola.

Da tempo ormai si parla di un interesse da parte del Napoli per Norberto Beto. L’attaccante dell’Udinese aveva già suscitato l’interesse della Società partenopea lo scorso anno; portarlo in maglia azzurra però non sarebbe così facile.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è focalizzata proprio sulla questione, specificando che l’attaccante ha un contratto con il club friulano fino al 2026. In più ci sarebbe una clausola piuttosto alta da pagare: 35 milioni di euro.

Ecco quanto si legge:

“Già la scorsa estate il Napoli si è fatto avanti per averlo, ma i Pozzo hanno resistito. Difficile, però, che il panzer portoghese resti ancora in Friuli. Ha un contratto sino al 2026, ma soprattutto ha una clausola da 35 milioni di euro. E l’Udinese non vuol far sconti. Anzi non può. Due estati fa Beto era stato acquistato dalla Portimonense per appena 7 milioni di euro, ma il club dell’Algarve si era riservato una bella fetta per la rivendita: il 50%.”

