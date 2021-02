Allerta diffidati in casa Juventus, Coppa Italia a rischio per 10 calciatori

La Juventus, quanto scrive Tuttosport, rischierebbe un grosso danno in finale di Coppa Italia, a seguito di 10 diffidati in campo.

La Juventus affronta una grande difficoltà, ben dieci diffidati martedì sera all’Allianz Stadium, contro l’Inter, per il match di ritorno in semifinale di Coppa Italia.

Nell’elenco diffidati emergono praticamente quasi tutti i titolari, quali Ronaldo, Morata, Chiesa, Bentancur, De Ligt, Demiral, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, e Alex Sandro. Dalla lista sembrerebbe salvarsi solo il portiere.

La Coppa Italia prevede un regolamento differente da quello del campionato. In serie A, la diffida viene raggiunta dopo quattro ammonizioni, al quinto giallo c’è la sospensione. Essendo molto più breve la lotta per la qualifica in Coppa Italia, al secondo cartellino giallo scatta lo stop. Quindi dopo una sola ammonizione, entra in gioco la diffida, pertanto rischiando così di non poter prendere parte al match del turno successivo.

Nel caso di cartellino rosso, chiaramente la squalifica è immediata o per somma di ammonizioni.

