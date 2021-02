Aurelio De Laurentiis – Rino Gattuso: sempre più lontani

La Gazzetta dello Sport, scrive in maniera concisa di quanto il rinnovo del contratto di Gattuso abbia perso totalmente valore.

Tra i motivi, che hanno infastidito de Laurentiis, ci sono anche le scelte tecniche utilizzate da Gattuso

“A prescindere dai risultati De Laurentiis è infastidito dagli atteggiamenti di Gattuso, ad esempio quello di attaccarlo pubblicamente, ma ancor di più, non ha tollerato alcune scelte tecniche intraprese dal mister.

A lui non è piaciuta l’insistenza di voler far giocare necessariamente Maksimovic e Hysaj, che sono due giocatori a scadenza di contratto. Questo ha fatto si, che Rrahmani costato 13 milioni di euro un anno fa, è stato fatto entrare in campo solo un paio di volte in questa stagione.

Ha preferito la presenza di Di Lorenzo, tra l’altro fuori ruolo, lasciando fuori l’ex Verona”.

