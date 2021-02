Chiariello: “Napoli, che rimpianto Haaland, a De Laurentiis è rimasto sul gozzo”

Gli azzurri si sono fatti sfuggire il giovane fuoriclasse norvegese

Umberto Chiariello ha svelato un clamoroso retroscena di mercato del Napoli, gli azzurri erano stati i primi a farsi avanti per Erling Braur Haaland prima del suo approdo al Borussia Dortmund.

Queste le sue parole:

“Dovete anche sapere che il Napoli si è fiondato per primo sul Salisburgo per Erling Braut Haaland, il talento mondiale dei bomber, e ad Aurelio De Laurentiis è rimasto sul gozzo, perché il giocatore ha fatto altre scelte, optando per il parcheggio al Borussia Dortmund, dove hanno dato tanti soldi alla famiglia. Haaland sa che andrà in un altro grande club: il Borussia è un cuscinetto da grande squadra, dove cresci e giochi, non fai panchina come a Madrid o al Manchester City. Luka Jovic, al Real Madrid, non ha giocato mai”.

