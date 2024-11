Corriere dello Sport – Altra maglia da titolare per Gilmour, Lobotka non convocato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista non sarà convocato neanche contro l’Atalanta, per la partita di domani al Maradona. L’appuntamento è rimandato a domenica 10 novembre, contro l’Inter a Milano:”Lobo sarà pronto per la prossima, siamo nelle fasi conclusive del suo recupero, non era un problemino quello che ha avuto in nazionale, bisogna avere pazienza“.

Dunque, altra maglia da titolare per Gilmour, che disputerà la sua quarta partita di seguito dal primo minuto. Al suo fianco, come di consueto, troverà Anguissa e McTominay. In porta Meret, sulla linea difensiva di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; in attacco il solito terzetto Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Dunque, confermata la stessa squadra che martedì è partita titolare a San Siro contro il Milan.

