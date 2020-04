Alvino avvisa la Juventus:”Pronta la linea dura su Milik. Si va allo scontro”

Continuano le voci su Milik alla Juventus, il Napoli chiede 50 milioni.

Carlo Alvino attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, lancia un monito alla Juventus in merito all trattativa che porterebbe il bomber polacco alla corte di Sarri. Ecco quanto dichiarato: “La linea del Napoli su Milik è chiara. Il Napoli detiene il cartellino del calciatore, chiunque lo voglia deve parlare con il club. E’ stato fissato un prezzo pari a 50 milioni di euro, il Napoli mostra i muscoli, si andrà al braccio di ferro. La cosa certa è che o Milik rinnoverà e resterà o andrà via, non si terrà Milik a scadenza in rosa fino al 2021”.

