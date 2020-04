Ceccarini:”Ecco come stanno le cose su Azmoun, Jovic e Boga. Icardi? Piace”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato azzurro, conferme anche su Icardi

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto in diretta l’esperto di calciomercato niccolò Ceccarini di Sportmediaset. Il collega ha fatto il punto della situazione del mercato del Napoli, e sui nomi che circolano in questi giorni. Ecco quanto dichiarato: Il Napoli ha cercato Azmoun, ma lo Zenit non ha intenzione di cederlo. Luka Jovic è un altro calciatore che piace tanto, ma mi risulta che l’affare difficilmente possa andare in porto. Ecco perché Gennaro Gattuso ha fatto una richiesta a De Laurentiis: vuole la conferma di Dries Mertens, imprescindibile per il coach calabrese. Arek Milik con ogni probabilità andrà via. Sono certo che Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic resteranno a Napoli nella prossima stagione e rinnoveranno il loro contratto con il club azzurro. Fabian Ruiz, a mio parere, non si muoverà dalla Campania. Potrebbe essere ceduto solo in caso di una offerta folle, ma non penso che, soprattutto in un periodo come questo, ci possano essere delle cose clamorose. Icardi piace tanto a De Laurentiis, ma ho la sensazione che vada alla Juventus. Per la difesa, il Napoli potrebbe prendere Kōstas Tsimikas. Quello del greco è il nome forte per la difesa. Hysaj è destinato alla cessione. Boga? Potrebbe diventare un obiettivo solo qualora andassero via sia Lozano che Callejon”.

