FIGC, deciso il prolugamento della stagione fino ad Agosto. L’annuncio a breve

La FICG ha deciso di prolungare la fine della stagione 2019/2020. Gravina darà l’annuncio nelle prossime ore

Come riportato da Ansa, nella riunione avuta in giornata tra i vertidi della federazione si è deciso di prolungare la stagione 2019/2020 fino al 2 Agosto 2020. In precedenza il termine era fissato al 30 Giugno 2020. A breve potrebbe esserci l’annuncio di Gravina, che ufficializzerà tutte le misure decise per conclundere la stagione calcistica e dare anche la possibilità a tutti i club di disputare tutti i match ancora in calendario con la speranza che possa finire l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

