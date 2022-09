Agente Kvaratskhelia: “È contento di questa esperienza”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attaccante azzurro.

Gennaro Di Nardo, agente di Khvicha Kvaratskhelia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Di Nardo ha parlato del neo acquisto azzurro in maniera più che positiva per quanto riguarda i suoi principi, inoltre ha rivelato qualche piccola chicca sull’attaccante originario della Georgia.

“E’ contento della sua esperienza a Napoli. Sono partenopeo e quindi posso dargli consigli anche sulla città. Il nostro entourage ha lavorato molto bene per portarlo a Napoli, che per certi versi è simile alla Georgia. Nel paese di Kvara tutti seguono il Napoli, alcuni tifosi vengono in Italia per lui: è un bello scambio. Il ragazzo è di sani principi, serio ed educato, senza fronzoli. Abita vicino al centro sportivo di Castel Volturno: è una bella prova di maturità, superiore all’età che ha. A sostenerlo c’è una bellissima famiglia, con la quale vive in grande serenità. Kvaratskhelia ama la cucina italiana, gli piace il mare ed adora Posillipo. E’ sempre più affascinato dalla città d Napoli. È anche consapevole che la piazza sogna di vincere lo Scudetto, ma vive tutto questo con tranquillità.”

