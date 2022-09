Il portiere del Milan Mike Maignan sarà costretto a saltare due gare importanti in seguito al suo infortunio.

Il giocatore del Milan Mike Maignan si è infortunato durante la gara di Nations League contro l’Austria ed in seguito a ciò ha effettuato i dovuti esami strumentali.

Il Corriere dello Sport riporta i dettagli sulla vicenda:

“Il portierone del Milan, sottoposto agli esami strumentali presso l’ospedale di Neuilly prima di tornare in Italia, ha infatti subito una lesione del muscolo gemello mediale. Per stabilire con certezza i tempi di recupero serviranno altri esami più approfonditi, che verranno effettuati dopo che il numero 1 rossonero sarà rientrato a Milano, ma sembra certo che Maignan non potrà difendere i pali dei rossoneri nella doppia sfida di Champions League contro il Chelsea, il 5 ottobre a Stamford Bridge e l’11 a San Siro, come nel match casalingo dell’8 ottobre contro la Juventus.”

