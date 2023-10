Napoli-Osimhen, sarà addio a fine stagione

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato della situazione attuale dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Valter De Maggio è intervenuto su “Televomero” nel corso della trasmissione “Giochiamo D’anticipo” ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen e la sua situazione attuale con il Napoli.

Secondo quanto dichiarato il club ed il giocatore si saluteranno a fine stagione:

Questione Osimhen? Calenda ha incontrato undici volte il Napoli nel corso di questa estate, ci sono state alcune offerte dall’Arabia e il club azzurro ha valutato 200 milioni il suo calciatore. Se si chiede tanto è ovvio che poi il diretto interessato voglia parametrare il suo ingaggio rispetto a quanto viene considerato il suo cartellino. Alla fine della stagione, in cui Osimhen sarà anche assente per un mese e mezzo per la Coppa d’Africa, penso proprio che le strade delle due parti si separeranno.”

Fonte foto: Flickr.com