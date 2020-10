Alvino, Europa League: “Napoli-Az si giocherà regolarmente”

Il giornalista parla delle sorti di Napoli-Az Alkmaar

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il filo diretto. Durante il suo intervento si è espresso sullo svolgimento di Napoli-Az, match in programma domani sera allo Stadio San Paolo valevole per la prima giornata del girone di qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Queste le sue parole:

“A me risulta che la gara tra il Napoli e l’AZ Alkmaar si giocherà regolarmente. I calciatori olandesi prenderanno tutte le precauzioni possibili nel corso del loro soggiorno nel capoluogo campano. La situazione poi sarà monitorata costantemente fino alla giornata di domani. Lo ripeto però: da quelle che sono le notizie in mio possesso, la partita si giocherà! Gattuso parlerà in conferenza stampa con Mertens alla vigilia del match”

