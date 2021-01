Alvino, Napoli-Spezia: “Mertens? Credo non abbia superato del tutto l’infortunio, trovo fuori luogo dichiaralo arruolabile”

Il giornalista fa una riflessione sullo stato di forma del belga

Carlo Alvino ha commentato sul suo profilo Twitter la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia giocatasi ieri tra Napoli e Spezia finita 4-2 per i padroni di casa. Il giornalista si dice dubbioso sullo stato di forma di Dries Mertens, dicendosi addirittura convinto che il belga non abbia recuperato del tutto dall’infortunio e che quindi non dovrebbe essere convocato.

Questo il tweet:

#NapoliSpezia trovo veramente fuori luogo dichiarare abile ed arruolabile @dries_mertens14 l’infortunio alla caviglia credo non sia stato superato del tutto ed accelerare il recupero del giocatore mi sembra oltremodo rischioso — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 28, 2021

