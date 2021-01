Napoli, De Laurentiis: domenica la decisione definitiva, fondamentale il risultato contro il Parma

Continua ad essere incerto il futuro del mister azzurro

Alessandro Barbano ha analizzato il momento del Napoli con un articolo per l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giornalista ha parlato soprattutto del futuro di Rino Gattuso e della decisione imminente sul suo futuro che Aurelio De Laurentiis sarà costretto a prendere, in un senso o nell’altro.

“La goleada allo Spezia parla più di ciò che dice: perché non prova nulla, davvero nulla, della guarigione del Napoli. Che nella ripresa si addormenta e offre ai liguri l’illusione di rimontare. Il successo testimonia che almeno la squadra è con Gattuso. Che, però, questo sia un punto di partenza è tutto da dimostrare. Perché le dichiarazioni del tecnico a fine partita raccontano i suoi nervi tesi e il braccio di ferro strisciante ingaggiato con De Laurentiis, chiamato nelle prossime ore a distinguere la virtù della prudenza dalla rinuncia a osare. Domenica la decisione andrà comunque presa. Ogni scelta successiva rischierebbe di rivelarsi tardiva. Mercoledì il Napoli incontrerà la squadra più in forma del campionato, l’Atalanta. Arrivarci con l’allenatore in discussione sarebbe un autogol. Il presidente sa che il virus che affligge il Napoli non è stato debellato. Ma anche che, talvolta, una terapia d’urto può avere effetti collaterali peggiori del male. Non vorremmo stare nei suoi panni“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiarello, polemiche sulle scelte di Gattuso per la sfida contro lo Spezia

Calciomercato, il Manchester United torna su Koulibaly. Il Napoli spara alto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto la cattiveria della gente, la psicoterapia mi ha aiutata tanto”