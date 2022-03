Alvino: “Secondo alcuni se il Napoli vince è per demeriti altrui, siamo alla follia!”

Il giornalista dice la sua sulle chance Scudetto del Napoli

Carlo Alvino ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parlato della corsa Scudetto e di Napoli-Milan.

Queste le sue parole:

“Napoli-Milan per lo scudetto come negli anni ’80? Mi piace il tuffo nel passato, è una ventata di gioventù per chi come me ha raccontato quel periodo quando Napoli e Milan si fronteggiavano con due filosofie diverse e con due squadre zeppe di campioni. Magari domenica sera il Napoli potrà vendicare quella famosa sconfitta per 2-3 che permise al Milan di vincere il campionato. La gara non sarà decisiva ma potrà dare indicazioni molto forti se una delle due vincerà.

Si può rifare un filotto finale? Ogni stagione fa storia a sé, non faccio nessun rifermento alle ultime 11 partite dell’anno scorso ma solo a quell’elettroshock del gol di Fabian che ho visto domenica sera. Non vorrei che qualcuno ora obbligasse il Napoli a vincere questo scudetto e si parlasse di fallimento qualora non ci riuscisse. Già sto sentendo che se il Napoli dovesse vincere lo farebbe per il demerito degli altri. Follia allo stato puro.

Non dovrebbero esserci fattori esterni destabilizzanti bisognerà accettare quello che decreterà il campo. E’ tutto da giocare, mi auguro che domenica si assisterà ad un grande partita con due squadre che meritano la testa della classifica più dell’Inter. Oltre ai tanti infortunati hanno subito anche dei torti arbitrali, nonostante ciò sono in testa alla classifica. Speriamo che vinca sul campo la squadra che merita, il Napoli ovviamente.

Chi può recuperare per il Milan? Sicuramente Anguissa, sono convinto che farà parte della comitiva azzurra anche se difficilmente sarà in campo dal primo minuto”.

