Alvino su Ajax-Napoli: “Gli olandesi hanno fatto tre brutte figure”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto su Kiss Kiss all’indomani della sfida di Champions League tra Ajax e Napoli.

Il giorno dopo Ajax-Napoli il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss. Alvino ha innanzitutto espresso la sua gioia dopo il netto 1-6 in favore dei partenopei. Successivamente si è soffermato sull’Ajax, cioè su alcuni comportamenti che non avrebbe gradito particolarmente.

Ho passato una notte in bianco perché non riuscivo a dormire dopo le emozioni che il Napoli mi ha fatto vivere ieri. Per quanto riguarda l’Ajax, devo dire che gli olandesi hanno fatto tre figuracce. La pima riguarda la mancata possibilità ai tifosi azzurri di acquistare on line i biglietti. La seconda è stata in campo perché hanno avuto un atteggiamento pessimo ed una aggressività eccessiva. La terza figuraccia, la peggiore, è arrivata al termine della partita. L’Ajax ha addirittura rifiutato di scambiare le maglie con i calciatori del Napoli così come avviene sempre nel corso delle partite di Champions League. Non hanno fatto certamente onore alla loro grande storia.”

Fonte foto: Facebook, Carlo Alvino

