Alvino su Napoli-Bologna: “Abbiamo comandato in lungo e in largo”

Carlo Alvino commenta la gara appena conclusa tra Napoli e Bologna.

Il Napoli ha battuto il Bologna per 3-0 ed il giornalista Carlo Alvino ha commentato la sfida. Alvino ha sottolineato come il Napoli abbia messo in difficolta l’avversario, che in mezzo al campo si è visto molto poco.

Ecco le sue parole:

“Grande Napoli! Pressione da vittoria trasformata in stimolo. Gara giocata con la testa a filo di gas vinta in scioltezza. Partita comandata in lungo e in largo, padroni del campo senza subire un tiro in porta. E Lorenzo si butta alle spalle anche l’odioso chiacchiericcio sui rigori.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fabian Ruiz sblocca la gara, il commento della SSC Napoli

Bologna-Napoli, la protesta dei giocatori rossoblù contro l’arbitro Serra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: medico De Mari, protocollo Speranza è criminale