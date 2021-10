Napoli-Bologna, Mihajlovic: “Perso contro la squadra migliore, ma i due rigori…”

Il tecnico dice la sua sulla sconfitta rimediata contro i partenopei

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ha commentato la gara dei suoi contro il Napoli ai microfoni di SkySport.

Queste le sue parole:

“Abbiamo perso contro la squadra più forte, forse perdevamo anche senza quei due rigori, non voglio commentare l’arbitraggio ma mi sembra strano che dopo ogni partita mi chiedete delle decisioni degli arbitri. Ci può stare, oggi ho visto una gomita di Insigne sull’1-0 ma nessuno ha detto niente, ma andiamo avanti comunque.

Oltre ai rigori abbiamo perso la palla sul gol di Fabian, dopo tutti questi fattori diventa impossibile, ora pensare al Cagliari e se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene. Scudetto? Io tifo per il Napoli, hanno un pubblico meraviglioso e se vinceranno ne sarò contento, l’unica cosa che li può ostacolare è la Coppa d’Africa, ma hanno un grande allenatore. Orsolini ha fatto bene considerando la forza dell’avversario, lui ha le caratteristiche per fare quel ruolo, anche Barrow andrà in Coppa d’Africa quindi dobbiamo contare su Orsolini, considerando la forza dell’avversario sono contento ma si può sempre migliorare. L’errore di Svanberg è grave, quando usciamo con il pallone non possiamo sbagliare in orizzontalmente, ma in verticale, bastava fare un passaggio all’indietro e non sbagliavamo però a a parte questo il ragazzo ha fatto quello che doveva fare, sbagliamo tutti.

Sul discorso arbitri vi fermo subito, non voglio rispondere, avete anche voi gli occhi e potete giudicare voi stessi, mi sono ripromesso di non parlare più di arbitri, il Napoli poteva vincere anche senza i due rigori, per me avere espulsioni e rigori contro ogni partita diventa difficile, ma sono cose fuori dal nostro controllo e non possiamo farci nulla, noi dobbiamo pensare a noi e dare il massimo”.

