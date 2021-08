Calciomercato, Emerson Palmieri e Zakaria in pole. Tutino e Ounas verso l’addio

Calciomercato, il Napoli spinge per il doppio colpo

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha fatto il punto della situazione sull’entrate e l’uscite del mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Emerson Palmieri resta il sogno del Napoli di Luciano Spalletti, ma il Chelsea chiede ancora troppo. Zakaria è il primo obiettivo per il centrocampo, ma al momento il Napoli non ha i soldi per fare fronte a tale operazione.Per Tutino il Parma è in pole perché ha fatto una offerta importante al Napoli. Salernitana defilata. Ounas è sul mercato, il Napoli chiede 25 milioni per la cessione con la speranza di innescare un’asta.”

