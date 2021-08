Barcellona, accordo con Messi fino al 2026. Rinnovo ai dettagli

Barcellona, c’è l’accordo con Leo Messi

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona e Leo Messi sono sempre più vicini all’accordo per il rinnovo. Il 10 argentino firmerà un nuovo accordo che lo legherà al club catalano fino al 2026, con l’annuncio che potrebbe arrivare a breve. Il presidente Laporta prima di ufficializzare la firma, deve ridurre il monte ingaggi per rientrare in alcuni parametri richiesti dalla Liga. Messi si è decurtato l’ingaggio del 50%, cosa che ha favorito la chiusura dell’operazione.

