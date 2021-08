Calciomercato Napoli, ancora nessun acquisto: il punto della situazione

La situazione del calciomercato del Napoli è completamente ferma, fino ad ora la squadra non ha concluso nessun acquisto.

Manca ancora tanto alla fine del calciomercato, ma la situazione del Napoli non è delle migliori. La società partenopea non ha ancora acquistato alcun giocatore. Luciano Spalletti ha avuto modo di conoscere quasi tutti i componenti della squadra azzurra, anche quelli che sono rientrati dopo la fine dei vari prestiti, e per ora è soddisfatto delle loro qualità. Tuttavia anche il nuovo allenatore è consapevole del fatto che sono necessari giocatori ben precisi.

Calciomercato Napoli: gli obiettivi principali

La figura principale di cui il Napoli ha bisogno è un terzino sinistro. A proposito di ciò, sono mesi che si tenta di portare in azzurro Emerson Palmieri, ma il prezzo fissato dal Chelsea è sui 20 milioni, cifra che il Napoli non è disposto a spendere. Ovviamente c’è anche qualche alternativa: i nomi più caldi sono Tsimikas, Olivera e Gudmundsson. Anche l’acquisto di un centrocampista ha acquisito più importanza dopo l’infortunio di Diego Demme e la conseguente operazione. In questo caso i nomi del momento sono tre: Denis Zakaria, Mady Camara e Sander Berge. Il prezzo di Zakaria si aggira intorno ai 24 milioni di euro, mentre per Camara l’Olympiacos ne chiede 15. Tuttavia un aspetto negativo è legato a quest’ultimo: a gennaio potrebbe partire per la Coppa d’Africa, dunque in caso di acquisto il Napoli dovrebbe fare a meno di lui per un periodo. Infine Berge, il cui prezzo è di circa 20 milioni; si tratta del centrocampista che il Napoli segue da più tempo e che piace molto a Cristiano Giuntoli. Classe 1998, il norvegese è visto come l’uomo giusto per affiancare Fabian Ruiz in campo.

Le cessioni del Napoli

Sono pochi i giocatori che fino ad ora hanno salutato il Napoli. Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic sono andati via dopo la scadenza del loro contratto, mentre Bakayoko ha terminato il periodo del prestito tornando così al Chelsea. Riguardo invece le cessioni, le prossime potrebbero essere quelle di Gennaro Tutino e Sebastiano Luperto. Entrambi sono tornati al Napoli dopo la fine del campionato, rispettivamente da Salernitana e Crotone. Il primo giocatore sarebbe molto vicino al Parma, mentre Luperto potrebbe iniziare una nuova avventura all’Empoli. Anche Adam Ounas potrebbe salutare la squadra di Spalletti. Tante squadre sono interessate al suo acquisto ed il Napoli avrebbe fissato il prezzo dell’attaccante: 25 milioni. Infine c’è la questione legata a David Ospina: Luciano Spalletti avrebbe deciso che Alex Meret avrà un ruolo fisso da titolare tra i pali, il portiere colombiano potrebbe dunque iniziare una nuova esperienza altrove. Recentemente si è parlato di un interesse da parte dell’Inter, che sarebbe alla ricerca di un vice Handanovic.

