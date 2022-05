Alvino sul mercato Napoli: “Mertens rinnova, Fabian Ruiz no: prenderei di corsa Cavani”

Alvino sul mercato Napoli: le ultime su Mertens, Fabian Ruiz e Cavani

Carlo Alvino ha parlato delle ultime notizie sul mercato del Napoli in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha detto su Mertens, Fabian Ruiz e Cavani.

Alvino sul mercato Napoli:

“Cavani al Napoli? Detta così lo prenderei di corsa. Il Milan ha un mix di giovani e calciatori esperti che fanno la differenza come Ibra e Giroud. Sposerei questa politica di ringiovanimento e poi penso che qualche giocatore esperto bisognerebbe tenerlo. Mertens rinnova, non vedo come non possa restare a Napoli. Per Fabian Ruiz non c’è possibilità di rinnovo, situazione in fase di stallo. La volontà dell’entourage è quella di portarlo in scadenza contrattuale”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Serie A – Cavani, il fratello-agente: “Il rientro in Italia è una possibilità”

Tanti auguri Dries Mertens: gli auguri della SSC Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici