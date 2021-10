Anguissa: “È triste vedere questo nel 2021, orgoglioso di essere chi sono”

Zambo Anguissa si sfoga sui social, il centrocampista risponde agli attacchi di razzismo.

Dopo gli episodi di razzismo, che si sono verificati ieri al Franchi, il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa si sfoga sul proprio profilo Instagram: “È triste vedere che nel 2021 ci siano ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”.

