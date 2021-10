Sindaco Nardella: “Chiedo scusa a nome di Firenze, no a ignoranza e stupidità”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, prende atto degli episodi di razzismo avvenuti ieri al Franchi, chiedendo personalmente scusa ai giocatori colpiti.

Dario Nardella, sindaco di Firenze, sul proprio profilo Twitter cerca di rimediare agli atti di razzismo, avvenuti durante il match Fiorentina-Napoli, nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa, chiedendo scusa da parte di tutta la città di Firenze: “Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”.

Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di #Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del @sscnapoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la @acffiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità. pic.twitter.com/g2j9jpwZRQ — Dario Nardella (@DarioNardella) October 4, 2021

