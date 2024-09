Corriere dello Sport – Anguissa vicino all’addio: aveva già scelto l’Arabia Saudita

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente alla permanenza di Frank Anguissa. Il giocatore è stato fermato proprio da Antonio Conte, che ha voluto fortemente che rimanesse: “Finora in pieno rodaggio e in piena evoluzione tattica – il passaggio da una mediana a tre al centrocampo a due – il binomio ha funzionato a sprazzi: (molto) maluccio a Verona contro l’Hellas; decisamente meglio con il Bologna; in apnea nel primo tempo al cospetto delle frecce del Parma, e poi in crescendo nella ripresa.

Con il gol del 2-1 decisivo firmato di testa da Frank, con un volo alla Osimhen su assist disegnato con il pennello da Neres: una liberazione, per Anguissa; di certo l’uomo della vecchia coppia ad aver sofferto di più sin dalla stagione precedente. A tal punto da pensare di cambiare aria, destinazione Arabia Saudita, almeno fino a quando Conte non è arrivato e ha mandato all’aria ogni progetto di trasloco: blindato”.

