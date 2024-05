Corriere dello Sport – Caccia all’erede di Osimhen: spunta il nome di Dovbyk

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile erede di Victor Osimhen. Il club sta valutando varie opzioni e al momento, tra i favoriti, spunta il profilo di Artem Dovbyk del Girona:

“Per il ruolo di prima punta, come erede di Osimhen, tra i preferiti del club c’è Artem Dovbyk, ucraino del Girona, anni 26, rivelazione dell’ultima Liga di cui è stato capocannoniere con 24 gol. Costo: quaranta milioni. Ovvero la cifra della clausola. La concorrenza è folta (piace molto all’Atletico Madrid) e la mancata Champions potrebbe spingerlo altrove, ma Conte è un fattore e potrebbe incidere sul suo destino. Discorso, questo, che vale per un altro gigante d’Europa: il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord, 23 anni e 23 gol in Eredivisie”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Gasperini, ecco l’offerta dell’Atalanta

Napoli, Manna ha fissato un incontro con Buongiorno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi