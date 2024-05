Corriere dello Sport – Lucca è il primo nome in lista: ADL ha già contattato l’Udinese

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul nuovo nome che stuzzica le idee in attacco del Napoli. Si tratterebbe di Lorenzo Lucca dell’Udinese, per il quale, lo stesso De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti con i Pozzo: “Si cercano anche in Italia nuovi gol. L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni.

De Laurentiis ne ha già parlato con Pozzo, ha richiesto il giocatore che è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax. Per Lucca, anni 23, primo italiano a giocare nel club olandese, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale. Nel mirino del ds Manna anche Retegui del Genoa”.

