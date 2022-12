Antinelli si sfoga sui social: “Hanno provato ad eliminarmi calunniandomi”

Il giornalista Rai, Alessandro Antinelli, al termine dei Mondiali in Qatar, si è lasciando andare ad un duro sfogo sui social. La persona alla quale fosse rivolto non ha identità, questi i messaggi diventati virali in pochissimi minuti:

“Una questione personale – ha scritto Antinelli – i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo”.

E ancora: “Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”.

