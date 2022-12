Tiago Djalò sotto osservazione: Giuntoli pronto a valutarne le qualità

Napoli–Lilla è per Giuntoli occasione di negoziazione. È ormai risaputa la passione del ds del Napoli per questo club, e durante il match ci sarà un osservato speciale: trattasi del portoghese Tiago Djalò.

“Ci sarà modo per dare un’occhiata da vicino a talenti eventualmente da adagiare almeno nel data base di Castel Volturno. In estate, il Napoli potrebbe avere la necessità di dotarsi di un centrale difensivo: Juan Jesus avrà a giugno 32 anni (non tanti, né pochi) e un contratto in scadenza. E il quartetto di centrali andrà – andrebbe – dunque integrato. Nel Lilla c’è Tiago Djalò (23 ad aprile), portoghese che è cresciuto allo Sporting Lisbona, è passato dalla Primavera del Milan, e poi è finito in Francia nella trattativa Leao: la fisicità è rassicurante e i margini di miglioramento sembrano garantiti non solo dalla questione anagrafica. Ma gli investimenti in prospettiva a De Laurentiis sono piaciuti e sull’agenda di Giuntoli c’è Djalò”.

Fonte foto: Instagram @tiagodjalo_92

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Da Bereszynski a Contini, sarà un mercato di completamento

Nicola: “Faremo qualcosa a centrocampo, Demme ottimo giocatore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Monza 38enne senza dimora ritrova la famiglia in Francia