Arbitri & Arbitri – Daniele Chiffi è l’arbitro di Napoli-Bologna

Arbitri & Arbitri – Daniele Chiffi sarà l’arbitro che dirigerà Napoli-Bologna, gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, all’arbitro Chiffi la direzione della gara. Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno la necessità di vincere dopo la gara travagliata contro il Sassuolo lo scorso mercoledì: in quell’occasione i partenopei non sono riusciti a portare i tre punti a casa a causa di un rigore concesso ai neroverdi alla fine del match. La squadra emiliana guidata da Sinisa Mihajlovic viene invece da una sconfitta contro il Cagliari, dunque anche il Bologna ha bisogno di ritrovare un risultato utile per lasciarsi alle spalle la scorsa sfida.

I precedenti di Daniele Chiffi con il Napoli

Napoli-Bologna è prevista per domenica 7 marzo alle ore 20:45. Per la sfida, che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona, è stato designato l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. L’arbitro, classe 1984, inizia ad esercitare tale professione nei primi anni 2000; nel 2011 esordisce in Lega Pro e nel 2013 approda anche in serie B. Dopo solo un anno arriva la volta della Serie A: la sua prima partita nella massima serie calcistica risale al 10 maggio 2014 ed in quell’occasione ha a che fare proprio con gli azzurri. La gara in questione è Sampdoria-Napoli, vinta dai partenopei per 2-5.

Da quel momento Chiffi incontrerà il Napoli altre sei volte e sotto il suo arbitraggio il club azzurro ha un bilancio positivo. Su sette incontri i partenopei non hanno mai subito una sconfitta: vincono sei partite e ne pareggiano una (0-0 contro il Chievo nel 2018). Di queste sei vittorie, tre sono schiaccianti: oltre a quella già citata contro la Sampdoria, nel 2019 il Napoli è riuscito a vincere in trasferta contro il Parma per 0-4: durante quel match Chiffi ha concesso un calcio di rigore alla squadra di casa, poi annullato per fallo di Rigoni su Callejon. La terza vittoria netta del Napoli con l’arbitro di Padova è molto più recente: si tratta della gara disputata lo scorso 17 gennaio contro la Fiorentina e terminata 6-0. Nel 2019 Chiffi ha anche diretto la sfida di Coppa Italia Napoli-Sassuolo ed anche lì gli azzurri hanno vinto siglando due reti e non subendone neanche una.

I precedenti di Daniele Chiffi con il Bologna

Daniele Chiffi ha arbitrato fino ad ora quattro gare del Bologna. A differenza della squadra azzurra, sotto il suo arbitraggio i rossoblù hanno un bilancio tutt’altro che positivo: due pareggi e due sconfitte. Il primo incontro risale al 2013, quando il Bologna perde una partita di Coppa Italia contro il Siena per 1-2. Nel 2016 ha diretto per la prima volta una partita di campionato degli emiliani, finita a reti bianche contro l’Empoli. Dopo il terzo incontro, terminato con una sconfitta contro il Milan, arriviamo alla stagione odierna: lo scorso 23 dicembre il Bologna ospita l’Atalanta allo Stadio Dall’Ara. Il primo tempo termina 2-0 per la squadra ospite, ma i rossoblù riescono ad imporsi nella ripresa e pareggiare; il risultato finale è 2-2.

