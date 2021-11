Arbitri & Arbitri – Giovanni Ayroldi è l’arbitro di Napoli-Verona

Arbitri & Arbitri – Giovanni Ayroldi sarà l’arbitro di Napoli-Verona, gara valida per la dodicesima giornata di campionato.

E’ lotta al primo posto in campionato tra Napoli e Milan. Le due avversarie non si danno filo da torcere, con 31 punti a testa i partenopei sono aggrappati alla vetta della classifica, con i rossoneri alle calcagna. La vittoria contro la Salernitana, definita da tanti “sporca”, poiché priva della grande bellezza che contraddistingue la squadra di Spalletti, porta ancora una volta gli azzurri verso la carreggiata del trionfo. Per il Milan, prossima al derby di Milano, sarà una sfida importantissima per residuare tra i primi due livelli della grande gradinata della Serie A. Adesso testa al Verona, la grande nemica che ha strappato agli azzurri la Champions League, in quell’indimenticabile 23 maggio, nel corso dell’ultima giornata di campionato. Sarà compito di Spalletti presentare in campo, domenica al Maradona, un Napoli che non ha paura e che sarà in grado di interrompere la grande trafila di vittorie della squadra di Tudor.

Il Napoli scenderà in campo al Maradona domenica alle 18:00, per disputare il match contro il Verona di Igor Tudor. La dodicesima giornata di campionato è stata affidata alla direzione di Giovanni Ayroldi, appartenente alla sezione AIA di Molfetta. I due assistenti saranno Daniele Bindoni, con la collaborazione di Pietro Dei Giudici. Il quarto uomo sarà Matteo Marcenaro. Al VAR Rosario Abisso, affiancato da Filippo Meli.

Giovanni Ayroldi, figlio di arbitri Stefano e Nicola Ayroldi, ha iniziato a dirigere alla veneranda età di 16 anni, approdando in Serie D nel 2013. Trascorre tre anni in quarta serie, per poi essere promosso in Lega Pro nel 2016. Nel 2019 esordisce in CAN B per poi passare definitivamente in Serie A nel 2020, in occasione del match Bologna-Verona, terminata 1-1. Il 1° settembre viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B – , dunque dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato per arbitrare 7 partite del massimo campionato e 8 in cadetteria. Al termine della scorsa stagione si contano 9 presenze in Serie A.

I precedenti di Giovanni Ayroldi con il Napoli

E’ la prima direzione in match ufficiali di Ayroldi con il Napoli.

I precedenti di Giovanni Ayroldi con il Verona

Per Ayroldi sarà il terzo incontro con il Verona. Il primo del 19 gennaio del 2021, quando l’Hellas pareggia in casa del Bologna, con un risultato di 1-1, e quello del 3 Marzo dello stesso anno, in cui i veneti portano a casa una grande vittoria a Benevento per 0-3.

