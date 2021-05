Arbitri & Arbitri – Massimiliano Irrati è l’arbitro di Spezia-Napoli

Arbitri & Arbitri – Massimiliano Irrati sarà l’arbitro di Spezia-Napoli, gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato.

La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A è alle porte ed il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara a sfidare lo Spezia di Vincenzo Italiano. Gli azzurri sono reduci dal pareggio contro il Cagliari, risultato che li ha fatti scivolare al quinto posto della classifica, dunque fuori dalla zona Champions League. Nonostante ciò l’obiettivo dell’Europa è tutt’altro che lontano, per questo i partenopei sono quasi obbligati a portare a casa una vittoria. Dall’altra parte c’è lo Spezia, squadra che si trova nella parte bassa della classifica, a pochissimi punti dalla zona retrocessione. Di conseguenza anche la squadra ligure necessita dei tre punti. Anche i bianconeri vengono da un pareggio: quello contro l’Hellas Verona.

I precedenti di Massimiliano Irrati con il Napoli

La gara tra Spezia e Napoli è in programma sabato 8 maggio alle ore 15 allo Stadio Alberto Picco della città di La Spezia. L’arbitro designato per dirigere tale match è Massimiliano Irrati. Nato a Firenze nel 1979 ed appartenente alla sezione di Pistoia, Irrati arbitra in Serie A dal 2012. L’arbitro ha incontrato il Napoli undici volte ed il bilancio degli azzurri è più che positivo: otto sono le vittorie portate a casa, insieme ad un pareggio e due sconfitte. L’arbitro ed il Napoli torneranno ad incontrarsi dopo quasi tre anni.

Una delle due sconfitte in questione risale al 2016, quando il Napoli perse contro l’Udinese per 3-1. In quell’occasione Irrati finì al centro delle polemiche in quanto non concesse ben due calci di rigore agli azzurri. In più verso la fine della partita l’arbitro espulse Gonzalo Higuain, nel giorno della sua presenza numero 100 in Serie A. Tuttavia il Napoli ha anche collezionato vittorie memorabili sotto l’arbitraggio di Massimiliano Irrati, come quelle nell’anno 2017 contro il Benevento (6-0) ed il Torino (5-0).

Un’altra occasione difficile da dimenticare è la gara tra Lazio e Napoli disputata il 3 febbraio 2016. I partenopei vinsero per 0-2, ma dall’inizio del secondo tempo il difensore Kalidou Koulibaly ricevette dei fischi da parte dei tifosi biancocelesti. Questi ultimi furono attribuiti al razzismo e così l’arbitro decise di sospendere il match finché non sarebbero terminati. Alla fine la partita fu disputata e la curva della Lazio fu chiusa per due giornate.

I precedenti di Massimiliano Irrati con lo Spezia

Massimiliano Irrati non incontra lo Spezia da ben otto anni. Sarà la prima volta che dirigerà una gara del club nella massima serie calcistica italiana. Le partite dello Spezia che ha arbitrato sono in tutto cinque: quattro in Serie B ed una in Coppa Italia. Quest’ultima sfida, disputata contro il Pescara, è stata l’unica vittoria dei bianconeri sotto la giuda del fischietto toscano. I restanti incontri sono caratterizzati da due pareggi e due sconfitte.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bucchioni, Napoli: “ADL corteggia Allegri, ma occhio al colpo di scena stile Mourinho”

Calciomercato, Emerson Palmieri continua a piacere. Il problema potrebbe essere l’ingaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brexit: pescherecci francesi lasciano acque isola