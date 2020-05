Assenza audio VAR-Orsato, Marelli: “Non c’è nulla di misterioso”

Assenza audio Var-Orsato, Marelli ex arbitro spiega che l’audio non esiste perché l’episodio di ammonizione non richiede l’intervento del VAR.

Assenza audio VAR-Orsato, l’ex arbitro Luca Marelli commenta le parole di Giuseppe Pecoraro

Assenza audio VAR-Orsato, Marelli ex arbitro commenta così:

“Perchè non esiste un gile del colloquio tra Var ed arbitro? Perchè non è mai esistito” – Luca Marelli commenta quanto detto dall’ex capo Federale Giuseppe Pecoraro che aveva rivelato l’assenza del file del colloquio tra VAR e Orsato. “Trattandosi di un episodio da ammonizione – spiega Marelli – il VAR non aveva alcun motivo di intervenire, e se avesse interpellato Orsato, avrebbe commesso un errore di colossale applicazione del protocollo. Quella sera Orsato arbitrò malissimo e quell’ammonizione resterà uno dei suoi più gravi errori, ma di misterioso non c’è nulla, bastava pensare al protocollo, alle regole che ormai tutti dovrebbero conoscere ed all’ovvietà – conclude l’ex arbitro – di un dialogo che non poteva e non può esistere”

