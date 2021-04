Atalanta, Gasperini: “Se non sbagliamo nulla nessuno può raggiungerci”

Atalanta, Gasperini sulla corsa Champions

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco quanto dichiarato:

“Il secondo posto? Sicuramente è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difendere questa posizione dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. Abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una partita. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci. Non possiamo avere frenesia, ci sono tante partite. Dobbiamo pensare a questa gara e alle difficoltà che può presentarci. Dobbiamo andare fiduciosi per misurarci, sarà una partita importante per tutte e due le squadre.”

